Политика Зеленский требует от правительства создать закон про регулирование деятельности СМИ

2019-11-10 09:01 84

В субботу, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине. Об этом говорится в указе президента №837/2019, обнародованный на сайте главы государства.

Известно, что до 31 декабря 2019 года Кабинету министров поручено разработать и внести на рассмотрение правительства законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине. В документе должно быть предусмотрено положение о требованиях и стандартах новостей".

В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения. А также в законопроекте будет предусмотрен запрет физическим и юридическим лицам РФ владеть или финансировать медиа в Украине, а также усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.