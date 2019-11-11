Спорт Скандал на игре Шахтер - Динамо. В УАФ напомнили о 8-летнем сроке для расистов

2019-11-11 21:00 84

 

В Украинской ассоциации футбола (УАФ, экс-ФФУ) сделали официальное заявление по поводу проявлений расизма во время игры 14-го тура чемпионата Украины (УПЛ) Шахтер - Динамо. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В Украинской ассоциации футбола решительно осудили любые формы проявления нетерпимости и дискриминации в обществе. "В современном социуме нет места этому позорному явлению", - отмечается в сообщении.

"И это не обычное хулиганство, а действия, подпадающие под признаки статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), которая предусматривает за такие действия лишение свободы на срок от трех до восьми лет", - напомнили в УАФ.

В Украинской ассоциации футбола пообещали очень тщательно изучить и расследовать этот чрезвычайно неприятный случай и вынести справедливый вердикт.

"Все детали инцидента зафиксированы в протоколе главного арбитра матча и делегатов поединка, и эти документы лягут в основу рассмотрения дела Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ", - говорится в опубликованном сообщении.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Встречайте 14 ноября в Киеве грандиозное шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ: Все сезоны. Grand Final»

2019-11-08 18:36 1071

«Копенгаген» — «Динамо» Киев: смогут ли киевляне выиграть?

2019-11-07 19:00 1230

Быстрый гол не помог Шахтеру одолеть Динамо Загреб - статистика матча Лиги чемпионов

2019-11-07 09:39 1140

18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом

2019-11-04 21:02 1011

Еще новости в разделе "Спорт"

Скандал на игре Шахтер - Динамо. В УАФ напомнили о 8-летнем сроке для расистов

2019-11-11 21:00 84

Усик может потерять право на бой с победителем пары Руис - Джошуа

2019-11-10 15:00 897

Гранды Италии борются за контракт с 38-летним Златаном Ибрагимовичем

2019-11-08 17:28 831

"Александрия" смогла спасти безнадежный матч Лиги Европы

2019-11-08 11:14 1059
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Скандал на игре Шахтер - Динамо. В УАФ напомнили о 8-летнем сроке для расистов 2019-11-11 21:00 84
Усик может потерять право на бой с победителем пары Руис - Джошуа 2019-11-10 15:00 897
Гранды Италии борются за контракт с 38-летним Златаном Ибрагимовичем 2019-11-08 17:28 831
"Александрия" смогла спасти безнадежный матч Лиги Европы 2019-11-08 11:14 1059

Лента

21:30 Пенсионный фонд обновил важную информацию о пенсионерах
21:00 Скандал на игре Шахтер - Динамо. В УАФ напомнили о 8-летнем сроке для расистов
20:30 У Зеленского сообщили о следующем шаге по реинтеграции Донбасса
20:00 Нафтогаз начал поднимать цену на газ для населения
19:30 НАБУ откроет дело против Василия Грицака по факту шпионажа и госизмены
19:00 Антициклон Paloma придет в Украину: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
18:30 Меркель собирается поговорить с Путиным о ситуации в Украине
18:02 Вороненко: Если бы хоть 10% слухов о Ериняке были правдой – ему бы дали пожизненное
17:30 Фермеры перекрыли дороги в 13 областях Украины
17:00 В работе ПриватБанка произошел масштабный сбой