Мир фото Экс-президент Боливии Эво Моралес бежал в Мексику, где получил политубежище

2019-11-12 15:44 135

Сложивший полномочия экс-президент Боливии Эво Моралес сегодня покинул страну и вылетел в Мексику, предоставившую ему политическое убежище.

"Самолет мексиканских ВВС уже взлетел с Эво Моралесом на борту. Согласно действующим международным конвенциям, он находится под защитой Мексики. Ваша жизнь и здоровье в безопасности", – сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в Twitter.

В свою очередь Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

"Сестры и братья, я направляюсь в Мексику благодаря правительству этого братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду в курсе. Скоро я вернусь с большей силой и энергией", – написал Моралес в Twitter.

Ранее власти Мексики сообщили о предоставлении Моралесу политического убежища. Министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро удовлетворила соответствующее ходатайство Моралеса, сообщил Эбрард, указав на "угрозу жизни и физической неприкосновенности". Решение принято "из гуманитарных соображений". По словам мексиканского министра, Моралес устно и письменно обратился к властям в Мехико с прошением предоставить убежище.