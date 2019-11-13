Политика Трамп пытается купить лояльность Эрдогана за 100 миллионов долларов

2019-11-13 12:16 45

Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллионов долларов с выгодными условиями, а также помощь в разрешении ситуации вокруг санкций в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщает The Washington Post,  на прошлой неделе Трамп отправил Эрдогану письмо, перечислив предложения, которые должны послужить улучшению отношений между странами.

По данным источников издания, сейчас Белый дом настаивает на том, что С-400 "не вводятся в эксплуатацию", чтобы они не могли "иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского (истребителя) F-35".

В таком случае Анкара может вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать рестрикций. Как пишет WP, американские законодатели, скорее всего, раскритикуют инициативы Трампа. Примерно эти же условия Вашингтон уже предлагал Анкаре в октябре с целью остановить операцию в Сирии, но попытка оказалась безуспешной.

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Политика

Трамп пытается купить лояльность Эрдогана за 100 миллионов долларов 2019-11-13 12:16 45
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Верховная Рада рассматривает сразу 11 законопроектов о рынке земли в Украине 2019-11-13 10:14 156
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