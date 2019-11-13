Политика Зеленский одобрил закон об обличителях коррупции

2019-11-13 20:30 105

 

Документ определяет правовой статус обличителей – людей, которые сообщили о совершении коррупционного правонарушения.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Задачей документа, по информации ОПУ, является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - людей, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связано с коррупцией правонарушения, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

"Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и росту благосостояния граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 17 октября Рада приняла закон об обличителях коррупции. За проект во втором чтении проголосовали 252 нардепа.

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