Политика Учил английский, поправлял здоровье. Луценко рассказал, чем занимается после увольнения

2019-11-14 19:00 117

Бывший генпрокурор Юрий Луценко говорит, что сейчас является безработным, но воспользовался свободным временем после увольнения для личных дел. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

На вопрос, чем он сейчас занимается, Луценко ответил: "Тем, чем и раньше – работаю Юрием Луценко. Безработный - мой официальный статус как трудоспособного гражданина. Чем я занимаюсь? После отставки немного поправил здоровье, позанимался спортом, а потом решил заниматься собой и оплатил месячное обучение в Лондоне. Это было до внутренних потрясений в США. Я учился четыре недели в Лондонской школе английского, правда, этому никто не верит, поэтому взял с собой сертификаты: General English и General English Combi".

По словам экс-генпрокурора, это обучение стоило ему полторы тысячи фунтов в неделю. Полное интервью Юрия Луценко выйдет на следующей неделе.