Политика Арахамия проговорился, что в Слуге народа пройдут большие кадровые чистки

2019-11-15 10:39 78

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что ротация ждет не только Комитет Рады по внешней политике, который возглавляет оскандалившийся Богдан Яременко, но также и другие комитеты. Об этом Арахамия сообщил журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Укринформ".

"Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседание комитетов и занимают места", - сказал Арахамия.

По его мнению, нардепы, которые много говорят, но немного работают, должны быть в комитете свободы слова.

Он спрогнозировал, что Рада рассмотрит вопросы замены руководства комитетов в пятницу, 15 ноября.

Ранее Арахамия заявил, что народного депутата от "Слуги народа" Анну Скороход исключат из фракции.

Фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивают на необходимости замены главы комитете Верховной Рады по внешней политике, который до сих пор возглавляет попавший в секс-скандал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.