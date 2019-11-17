Спорт Отбор на Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Сербия - Украина

2019-11-17 10:32 87

Сегодня, 17 ноября, наша сборная проведет в Белграде свой заключительный матч группового турнира на Евро-2020 против команды Сербии.

В Украине эту игру в прямом эфире покажут каналы Футбол 1 и ТРК Украина. Начало трансляции из Белграда в 15.50.

А вчера, 16 ноября, по итогам очередных матчей отборочного турнира путевки на Евро-2020 завоевали сборные Германии, Нидерландов, Хорватии и Австрии.

Германия разгромила Беларусь (4:0) и вышла на Евро в рекордный тринадцатый раз. Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и заняли второе место в группе С.

Хорватия досрочно выиграла группу E, победив Словакию (3:1). А вот за вторую путевку тут будут сражаться Венгрия (12), Уэльс (11) и Словакия (10) и все решится в заключительном туре.

Австрийцы после победы над Северной Македонией (2:1) с 19 очками заняли второе место в группе G, опережая Словению (14) на пять очков. Победителем в этой группе стала Польша.

Из других итогов дня стоит отметить разгром Бельгией в Москве сбоной России со счетом 4:1.

Отбор на Евро-2020. Все итоги матчей 16 ноября 2019 года

Команды, вышедшие на Евро-2020