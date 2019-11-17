Спорт Отбор на Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Сербия - Украина

2019-11-17 10:32 87

 

Сегодня, 17 ноября, наша сборная проведет в Белграде свой заключительный матч группового турнира на Евро-2020 против команды Сербии.

В Украине эту игру в прямом эфире покажут каналы Футбол 1 и ТРК Украина. Начало трансляции из Белграда в 15.50.

А вчера, 16 ноября, по итогам очередных матчей отборочного турнира путевки на Евро-2020 завоевали сборные Германии, Нидерландов, Хорватии и Австрии.

Германия разгромила Беларусь (4:0) и вышла на Евро в рекордный тринадцатый раз. Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и заняли второе место в группе С.

Хорватия досрочно выиграла группу E, победив Словакию (3:1). А вот за вторую путевку тут будут сражаться Венгрия (12), Уэльс (11) и Словакия (10) и все решится в заключительном туре.

Австрийцы после победы над Северной Македонией (2:1) с 19 очками заняли второе место в группе G, опережая Словению (14) на пять очков. Победителем в этой группе стала Польша.

Из других итогов дня стоит отметить разгром Бельгией в Москве сбоной России со счетом 4:1.

Отбор на Евро-2020. Все итоги матчей 16 ноября 2019 года

Команды, вышедшие на Евро-2020

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине хотят изменить правила приема на работу

2019-11-17 10:17 90

СМИ узнали, сколько Украина заработает за участие на Евро-2020

2019-11-16 10:30 423

Украинцы массово скупают б/у электрокары - за год продажи таких авто выросли на 47%

2019-11-15 19:30 1002

Шевченко рассказал о победе над Эстонией и подготовке к матчу против Сербии

2019-11-15 15:29 606

Еще новости в разделе "Спорт"

Отбор на Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Сербия - Украина

2019-11-17 10:32 87

СМИ узнали, сколько Украина заработает за участие на Евро-2020

2019-11-16 10:30 423

Шевченко рассказал о победе над Эстонией и подготовке к матчу против Сербии

2019-11-15 15:29 606

Чемпион мира в легком весе Дэвид Хейни бросил перчатку Василию Ломаченко

2019-11-12 15:13 741
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Отбор на Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Сербия - Украина 2019-11-17 10:32 87
СМИ узнали, сколько Украина заработает за участие на Евро-2020 2019-11-16 10:30 423
Шевченко рассказал о победе над Эстонией и подготовке к матчу против Сербии 2019-11-15 15:29 606
Чемпион мира в легком весе Дэвид Хейни бросил перчатку Василию Ломаченко 2019-11-12 15:13 741

Лента

11:00 Ученые назвали самую опасную закуску к пиву
10:44 Украинских заробитчан массово вернут домой: что известно о неминуемых изменениях
10:37 Доллар несется вниз, сделан фатальный прогноз: что ждет гривну на следующей неделе
10:32 Отбор на Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Сербия - Украина
10:25 Осеннее потепление: синоптики дали прогноз на воскресенье, карта
10:21 Украина отправила буксиры для возврата захваченных РФ кораблей после отказа их вернуть
10:17 В Украине хотят изменить правила приема на работу
10:11 Пенсия-2020: кто получит надбавки к выплатам
видео 10:04 Смертельный взрыв в киевском общежитии: новые детали и видео с места трагедии
21:00 Пішла з життя художній керівник балету Національної опери України Аніко Рехвіашвілі