Доллар несется вниз, сделан фатальный прогноз: что ждет гривну на следующей неделе

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней около 24 грн, а наличный доллар в банках - 23,9−24,1 грн", - отметил финансовый аналитик.

Ранее мы сообщали о том, что скоро курс доллара может перевалить за отметку в 30 грн/$. Подобный прогноз озвучили эксперты из МВФ.