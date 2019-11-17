Доллар несется вниз, сделан фатальный прогноз: что ждет гривну на следующей неделе

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней около 24 грн, а наличный доллар в банках - 23,9−24,1 грн", - отметил финансовый аналитик.
По мнению аналитиков, доллар по 30 может быть в Украине к 2023 году.
По итогам 2019 года — доллар будет в среднем равен 26,75 гривны. В последующем курс гривны к доллару международные эксперты видят таким:
2020 год — 27,72 грн/долл. (ранее — 29,96 грн/доллар)
2021 год — 28,70 грн/долл. (30,55 грн/доллар)
2022 год — 29,67 грн/долл. (31,01 грн/доллар)
2023 год — 30,64 грн/долл. (31,47 грн/доллар)
2024 год — 31,61 грн/долл. (31,94 грн/доллар)
Также прогноз по курсу доллара на 2020 год ранее озвучивали в Кабинете министров.
Эксперты, которые готовили проект государственного бюджета Украины на 2020 год ко второму чтению, спрогнозировали существенный рост курса доллара по отношению к гривне.
В проекте бюджета на 2020 год, который был утвержден вчера, 14 ноября, курс доллара заложен на отметке в 27 грн/$.