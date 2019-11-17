Экономика Доллар несется вниз, сделан фатальный прогноз: что ждет гривну на следующей неделе

2019-11-17 10:37 84

 

На следующей неделе ситуация с курсом доллара станет очень приятной.

На следующей неделе курс доллара продолжит снижение. Об этом сообщил старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

На прошлой неделе курс доллара в Украине составлял около 24,5 гривен, оставаясь при этом стабильным.

Уже начиная со среды, 13 ноября, после проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа, национальная валюта значительно укрепилась.

Исходя с этого факта, аналитик отметил, что спрос нерезидентов на государственные облигации Украины является далеко не единственным фактором укрепления гривни, и доказательством того, что оно носит не спекулятивный, а фундаментальный характер.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней около 24 грн, а наличный доллар в банках - 23,9−24,1 грн", - отметил финансовый аналитик.

 Ранее мы сообщали о том, что скоро курс доллара может перевалить за отметку в 30 грн/$. Подобный прогноз озвучили эксперты из МВФ.

По мнению аналитиков, доллар по 30 может быть в Украине к 2023 году. 

По итогам 2019 года — доллар будет в среднем равен 26,75 гривны. В последующем курс гривны к доллару международные эксперты видят таким:

2020 год — 27,72 грн/долл. (ранее — 29,96 грн/доллар)

2021 год — 28,70 грн/долл. (30,55 грн/доллар)

2022 год — 29,67 грн/долл. (31,01 грн/доллар)

2023 год — 30,64 грн/долл. (31,47 грн/доллар)

2024 год — 31,61 грн/долл. (31,94 грн/доллар)

Также прогноз по курсу доллара на 2020 год ранее озвучивали в Кабинете министров.

Эксперты, которые готовили проект государственного бюджета Украины на 2020 год ко второму чтению, спрогнозировали существенный рост курса доллара по отношению к гривне.

В проекте бюджета на 2020 год, который был утвержден вчера, 14 ноября, курс доллара заложен на отметке в 27 грн/$.

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