Политика Выборы в Беларуси: в парламент не смог пройти ни один оппозиционер

2019-11-18 09:10 123

Ни один из белорусских оппозиционных политиков не смог избраться в Палату представителей Национального собрания.

Центральная избирательная комиссия утром 18 ноября обнародовала на своем сайте предварительные итоги голосования. В парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения Белая Русь. 

Все победившие на выборах политики оппозиционерами не являются.

Напомним, 17 ноября в Беларуси состоялись парламентские выборы. В голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального приняли участие 77,22% избирателей.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня

2019-11-15 09:41 387

Сегодня в Европарламенте проведут дебаты по ситуации в Украине

2019-10-09 10:14 927

Парламент Британии заблокировал возможность провести Brexit без соглашения с ЕС

2019-09-05 14:12 1182

ЦИК обработал 100% протоколов - самые точные результаты выборов в Верховную Раду

2019-07-26 10:15 5355

Еще новости в разделе "Политика"

Пристайко заявил, что альтернатива Минским соглашениям уже найдена

2019-11-18 09:46 138

Выборы в Беларуси: в парламент не смог пройти ни один оппозиционер

2019-11-18 09:10 123

Польша будет судиться с ФРГ из-за спорной директивы по Северному потоку-2

2019-11-18 08:12 759

Украина отправила буксиры для возврата захваченных РФ кораблей после отказа их вернуть

2019-11-17 13:30 819
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Пристайко заявил, что альтернатива Минским соглашениям уже найдена 2019-11-18 09:46 138
Выборы в Беларуси: в парламент не смог пройти ни один оппозиционер 2019-11-18 09:10 123
Польша будет судиться с ФРГ из-за спорной директивы по Северному потоку-2 2019-11-18 08:12 759
Украина отправила буксиры для возврата захваченных РФ кораблей после отказа их вернуть 2019-11-17 13:30 819

Лента

10:11 Сепаратисты за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня
09:46 Пристайко заявил, что альтернатива Минским соглашениям уже найдена
09:10 Выборы в Беларуси: в парламент не смог пройти ни один оппозиционер
08:45 Стало известно сколько нелегальных паспортов РФ выдала на оккупированном Донбассе
08:12 Польша будет судиться с ФРГ из-за спорной директивы по Северному потоку-2
15:00 Доллар несется вниз, сделан фатальный прогноз: что ждет гривну на следующей неделе
14:30 Отбор на Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Сербия - Украина
14:00 Осеннее потепление: синоптики дали прогноз на воскресенье, карта
13:30 Украина отправила буксиры для возврата захваченных РФ кораблей после отказа их вернуть
13:00 Пенсия-2020: кто получит надбавки к выплатам