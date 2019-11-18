Политика Выборы в Беларуси: в парламент не смог пройти ни один оппозиционер

2019-11-18 09:10 123

Ни один из белорусских оппозиционных политиков не смог избраться в Палату представителей Национального собрания.

Центральная избирательная комиссия утром 18 ноября обнародовала на своем сайте предварительные итоги голосования. В парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения Белая Русь.

Все победившие на выборах политики оппозиционерами не являются.

Напомним, 17 ноября в Беларуси состоялись парламентские выборы. В голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального приняли участие 77,22% избирателей.