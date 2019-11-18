Политика МИД Украины пытается найти компромисс с Меркель в спорном газовом вопросе

2019-11-18 12:42 267

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина должна прийти к компромиссу в вопросе о "Северном потоке - 2", немецкая сторона ищет этот компромисс и готова к нему.

"Германия открыто говорила много раз: это наш экономический проект, который мы хотим довести до конца, мы вложили в него много инвестиций, мы верим, что он поможет нам диверсифицировать источники энергии. Наша позиция диаметрально противоположна, и мы говорим нашим германским коллегам, что это тот случай, когда мы с ними не соглашаемся. Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся. Наша задача – найти определенный компромисс в этом случае, немцы ищут этот компромисс и готовы к нему", - заявил дипломат, передает "РБК-Украина".

Он добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно говорила, что условие завершения строительства "Северного потока - 2" – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы.

"Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем", - добавил глава МИД Украины.

Напомним, в начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод "Северный поток - 2" из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. Это вызвало международный скандал. Польша пригрозила ФРГ судом.