Спорт Команда Шевченко! Впервые в истории сборная за год не проиграла ни разу

2019-11-18 13:41 207

Национальная сборная Украины по футболу ни одного раза не проиграла на протяжении 2019 года. Такого результата главной команде страны удалось добиться впервые в истории.

Дебютный матч украинская сборная провела еще 29 апреля 1992 года. Тогда "желто-синие" в Ужгороде противостояли сборной Венгрии и проиграли в той игре со счетом 1:3. Всего сборная провела 265 матчей, в которых 121 раз побеждала, 75 раз играла вничью и потерпела 69 поражений.

Также следует отметить, что после последнего в этом году матча против сборной Сербии (2:2) беспроигрышная серия национальной украинской команды достигла 11 матчей подряд. На счету Украины 7 побед и 3 ничьи в 2019 году.

Напомним, сборная Украины заняла первое место в своей группе и пробилась на чемпионат Европы еще в октябре, обыграв Португалию в Киеве.