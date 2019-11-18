Политика Путин уготовил Зеленскому "приднестровский подарок" в Париже: что грозит Украине

2019-11-18 17:30 99

 

9 декабря в Париже состоится встреча «нормандской четверки», из которой максимальную выгоду постарается извлечь президент РФ Владимир Путин

Цель России понятна – легитимизация марионеточных администраций и превращение страны-агрессора из участника конфликта в полноценного посредника.

Такое мнение в блоге для «Радио Свобода» выразил журналист Виталий Портников.

«Цель президента Украины Владимира Зеленского на этой встрече кажется очевидной — завершение войны. Цель президента Франции Эммануэля Макрона — добиться прекращения конфликта, утвердиться в роли европейского лидера, восстановить отношения Запада и России. Цель канцлера Ангелы Меркель — продемонстрировать эффективность формата, в создании которого она играла главную роль и который должен был привести к окончанию войны на востоке Украины», – пишет он.

Однако, что на самом деле хочет Владимир Путин, остается только догадываться.  Свое видение дальнейшей судьбы Донбасса он озвучил на саммите БРИКС в Бразилии, заявив, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, а а затем изменен путем прямых консультаций украинского руководства с представителями так называемых «народных республик».

Также глава РФ настаивает на разведении войск по всей линии сопротивления, а не только в трех ранее оговоренных локациях. Это говорит о том, что Россия готова перевести конфликт в разряд замороженных.

При этом, желая стать посредником, Россия совершенно не гарантирует восстановления территориально целостности несмотря на все уступки украинской стороны. Вполне вероятно, что начнет укреплять донбасскую «государственность».

 Неясно даже то, будет ли тема статуса Донбасса вообще обсуждаться на саммите. Ведь ее могут подменитьочередной дискуссией о выполнении Минских соглашений.

«Ранее президент Путин настаивал на том, что этот саммит может состояться лишь в случае, если он завершится конкретными результатами. Теперь же, когда дата саммита уже известна, осталось понять, на какой именно конкретный результат он рассчитывает», – резюмировал Портников.

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