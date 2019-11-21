Спорт Сидклей уходит - Динамо продает бесполезного бразильского защитника

2019-11-21 10:42 120

Бразильский защитник киевского "Динамо" Сидклей продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщает FutebolNews.

В прошлом сезоне бразилец еще показывал что-то, успев сыграть в в 23 матчах, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи. Но в этом игровом году бразилец еще ни разы не выходил на поле.

"Динамо" согласилось отпустить игрока в "Бенфику", которая заинтересована в услугах Сидклея. Непонятно, речи идет о полноценном трансфере или аренде. Тransfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

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Сидклей уходит - Динамо продает бесполезного бразильского защитника 2019-11-21 10:42 120
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