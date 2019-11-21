фото-видео SpaceX неудачно провели испытание своего космического корабля Starship

2019-11-22 10:12 186

Компания Илона Маска провела испытание космического корабля Starship Mk1на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса. Уже в первые секунды теста сильно задымился и треснул.

Аппарат планировали проверить на максимальное заполнение бортовых резервуаров криогенной жидкостью. Именно они не выдержали проверку. Во время начала теста произошла аномалия с криогенным оборудованием и корабль полностью окутало густым белым дымом. Вероятно данный провал повлияет на планы компании совершить первый 20-километровый испытательный полет спустя несколько недель.

В SpaceX заявили, что планировали проверить максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным.

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