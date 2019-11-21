Политика Снятое оборудование с кораблей является вещдоками - адвокат

2019-11-21 16:30 126

 

Оборудование и вооружение с захваченных кораблей сняли еще зимой и приобщили к делу как вещдоки, говорит Полозов.

Адвокат украинских моряков, захваченных в Керченском проливе год назад и освобожденных в сентябре, Николай Полозов заявляет, что оборудование с кораблей демонтировали и изъяли еще зимой, приобщив его к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Об этом он сказал в четверг, 21 ноября.

"Что касается оборудования [кораблей], то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле", - говорит адвокат.

При этом он отметил, что переданные Украине корабли также являются вещественными доказательствами по делу, что подтверждается в его материалах соответствующими фотографиями и видеозаписями.

По его словам, судьбу вещдоков может решить следователь или судья.

Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования.

В ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

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