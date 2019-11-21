Спорт Все расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой

2019-11-21 22:00 81

 

Сборная Украины проведет матчи группового этапа 14, 18 и 22 июня, города - Бухарест и Амстердам

 Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С

Сборная Украины по футболу с первого места в группе вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, проведя нынешний год без поражений. Команда Андрея Шевченко также гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020, которая намечена на 30 ноября. Однако даже до старта жеребьевки уже много что известно о раскладах для нашей сборной.

  • Сборная Украины сыграет в группе С.
  • Один из наших соперников уже известен – команда Нидерландов.
  • если сборная Румынии квалифицируется на Евро-2020 из плей-офф Лиги наций, то эта команда также попадет в группу С.
  • Сорная Украины сыграет 14 июня, 18 июня и 22 июня.
  • В групповом этапе два матча команда Шевченко проведет в столице Румынии Бухаресте, один – в Амстердаме (Нидерланды).
  • Из третьей корзины нам попадется одна из этих команд: Португалия, Турция, Швеция, Чехия, Австрия.
  • Из четвертой корзины нам может попасться Финляндия, Уэльс или одна из команд плей-офф Лиги. наций (Исландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Отметим, что жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября, а матчи пройдут в марте 2020 года.

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