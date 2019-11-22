Политика Главу фракции "Слуга народа" вызвали на допрос по делу о коррупции в Раде

2019-11-22 13:41 45

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию допросят в НАБУ по делу о возможном взяточничестве в Верховной Раде.

Как заявил Арахамия в эфире ТВ, у него есть повестка и он вместе с адвокатом пойдет давать показания в НАБУ.

"Я иду в НАБУ. Меня вчера упрекали: "Арахамия сказал в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет", - сказал глава фракции.

Ранее сообщалось, что директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля требовала взятку в размере 300 тыс. долл. за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Ее вместе с другими участниками задержали после получения первого транша в сумме 150 тыс. долл.

Напомним, Специальная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство против 11 народных депутатов 9-го созыва, которых подозревают во взяточничестве.

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