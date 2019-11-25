Политика У Путина отказались от личной встречи с Зеленским

2019-11-25 19:00 402

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На полях саммита «нормандской четверки» отдельной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина не планируется.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков,сообщают «РИА Новости».

«Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки… Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет «нормандский формат», так или иначе в рамках «нормандского формата» все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются«, – сказал он.

Также пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин в рамках подготовки к «нормандскому саммиту» провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

«Затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в «нормандском формате«, – цитирует слова Пескова ТАСС.

«На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин. Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны«, – добавил он.