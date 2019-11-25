Детали видео Министр Милованов под разговоры о "чистке" протащил во главу Центра семян рейдера Сахненко

2019-11-25 19:15 204

17 ноября 2019 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что чиновники начали перезагрузки власти и провели "чистку" неблагонадежных работников.

Были освобождены 47 руководителей госпредприятий, на все позиции в соответствии с законодательством назначаются исполняющие обязанности.

Мы начали анализировать биографии новых руководителей, и обнаружили, что Милованов и его заместитель Тарас Высоцкий, находят только коррупционную нечисть, отправляя разворовывать госпредприятия.



И. о. «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала» был назначен Сахненко Василий Александрович, в августе 2015 года, издание "Экономическая Правда" писала, что с Государственной продовольственно-зерновой корпорациии Украины украдено 23 миллионов долларов.

И действительно, согласно реестру, в июня 2015 года Сахненко был назначен заместителем председателя правления этого госучреждения, а лоббировал его на эту должность, Алексей Чеботарев.

В декабре 2013 года, издание "Наши Деньги" писало, что Чеботарев курирует спиртовую отрасль времен кровавого диктатора Виктора Януковича, он же был организатором завоза "титушок" в Киев во время Евромайдана.

Поэтому, мы решили лично спросить Сахненко, кто его лоббировал в Центр семян, которое кстати имеет в управлении 20 000 гектаров земли, а это сотни миллионов гривен потенциально украденных денег.

Как только мы зашли в кабинет, к журналисту подошел мужчина, и попытался руками вытолкнуть репортера.

Согласно декларации Сахненко, он имеет долю в фирме Альтеренерго ХХ, его бизнес-партнерами является Скитев Павел Леонидович и Андрианова Ева Витальевна, и именно Скитев препятствовал работе журналиста.

Классическая действие коррупционеров, чиновники всегда влекут за собой кумовьев и бизнес-партнеров, как вот например Сахненко привел в Центр семян Скитьова.

Сахненко, испугавшись острых вопросов, предоставил приказ вызвать полицию, когда она приехала, то неизвестный мужчина поднял шум.

Редакция Актуальной Правды проверила архивы и обнаружила, что этот человек помогал совершить нападение на журналиста Сергея Медяника.

Год назад, когда мы поймали на преступлениях Карплякв - экс-директора Центра сертификации, то предоставил приказ одному из руководителей филиала лапы напасть на репортера, по данному факту, Голосеевская полиция и прокуратура возбудили уголовное дело.

У Сахненко в декларации указано, что он вместе с женой Ольгой держат в наличности 280 тысяч долларов, то есть где-то прячет в огороде, а это очень большие деньги, налоговая должна проверить, где и как такое количество наличности можно было получить.

Интересно, что пока мы ждали 2 часа под кабинетом Сахненко, он находился в нем, никуда не выходил, но когда оператор вошел в кабинет, мужчина исчез.

На окнах решетки, черный выход взакрыт, наверное Сахненко скрылся в шкафу. Подобает ли мужчине, которому уже 54 года, так себя вести?

Мы позвонили Сахненко, но он снова испугался вопросов и бросил трубку.

И напоследок, фирма Альтеренерго ХХ, которую контролирует Сахненко, фигурирует в уголовном дела № № 12019000000000755, согласно судебного реестра, 24 сентября, судья Соколов, дал разрешение на изъятие документов у коммунального предприятия Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса.

В Лебедивском сельском совете Вышгородского района Киевской области Сахненко и компания рейдернули земельный участок, дом в садовым обществе "Лебедевка" и квартиру в Святошинском районе.

9 октября 2019, Генпрокуратура обращается в Печерский суд с требованием ареста незаконного полученного имущества бандой Сахненко, судья Белоцерковец предоставляет разрешение.

Оказывается, получив информацию, что настоящий владелец земли, дома и квартиры умер в декабре 2018 года, подопечные Сахненко, сделали задним числом протокол общего собрания фирмы за октябрь 2018 года, которым умер человек записали совладельцем Альтеренерго ХХ.

Затем изготовили акт приема-передачи, которым якобы этот человек, потому что она еще в октябре была жива, внесла в уставный фонд предприятия собственную землю, дом и квартиру.

Затем, они отнесли эти документы к Виталию Романчуку, который по подставным документам на жителя оккупированного Луганска Александра Прошкина, наладил регистрацию рейдерских захватов в промышленных масштабах.

Так кого назначает министр Милованов вместе с Высоцким управлять государственными предприятиями?

На примере Центра сертификации, мы видим, что Милованов туда отправил профессиональную банду рейдеров, наверное имея план кражи в собственный карман 20 тысяч гектаров государственной земли.