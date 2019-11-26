Политика Знаменитый Печерский суд Киева вынес жесткое решение по делу Порошенко

2019-11-26 13:42 1551

Знаменитый Печерский суд Киева дал Госбюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического и служебного паспорта экс-президента Петра Порошенко, находящихся в МИД.

Как говорится в решении Печерского суда от 22 ноября, суд удовлетворил ходатайство ГБР и предоставил группе следователей разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении МИД. А именно: к данным служебного паспорта гражданина Украины для въезда в Украину и выезда из Украины, паспортных данных дипломатического паспорта и все документы, предоставленные и были составлены при их оформлении и выдачи.

Ранее в рамках расследования относительно отдыха пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.

В партии Порошенко "ЕС" заявили, что решение суда о разрешении на изучение информации о доходах бывшего гаранта не имеет никакого смысла, поскольку все декларации экс-президента за последние годы находятся в открытом доступе.

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск выразил обеспокоенность относительно уголовных производств в отношении Порошенко.

Ранее стало известно, что ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко, который является действующим нардепом.

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Политика

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