Спорт фото Лига чемпионов: Шахтер разменял ничью в выездном матче против Манчестер Сити

2019-11-27 08:40 159

"Горняки" уже на старте поединка отдали инициативу хозяевам, но при этом сами надежно играли в обороне, и остро убегали в контратаки. В одной из таких на 15-й минуте украинская команда должна была выходить вперед. Эдерсон, играя на перехвате, махнул ногой мимо мяча. Тете с правого фланга выбежал на пустые ворота и поспешил, пробив в Фернандиньо, который страховал голкипера в подкате.

Спустя пару минут уже Коваленко выводил Тете на свидание с Эдерсоном, но вратарь вовремя вышел из ворот.

У противоположных ворот позиционные атаки хозяев оставались без ударов с близкого расстояния. Лучший эпизод у них был после углового, когда Анхелиньо нашел голову Отаменди, а тот пробил в руки Пятову.

Вообще первый тайм прошел в равной борьбе, о чем свидетельствуют и удары по воротам – 5:5.

А вот спустя 15 минут второго тайма статистика ударов была уже 12:6. Ман Сити мощно начал второй тайм, результатом чего стал гол Гюндогана, который без сопротивления отправил мяч в свободный угол, а перед этим получил хорошую передачу от Жезуса, обыгравшего двух центральных защитников.

Каштру бросил в бой Манора Соломона и его замена вновь сыграла. Едва появившись на поле Соломон оказался на ударной позиции при быстрой контратаке, получил мяч от Додо с фланга и забил.

Гвардиола ответил заменой Кевина де Брюйне на Давида Силву и уже испанец сразу мог наказать Шахтер. После его удара Пятов и Кривцов вдвоем едва не закатили мяч в собственные ворота – Сергей выбил сферу с линии ворот.

В дальнейшем Ман Сити продолжал давить, но Пятов сыграл во всех эпизодах отлично.

Победа вывела бы Шахтер в плей-офф, но ничья 1:1 имеет для Шахтера больше моральное удовлетворение, ведь Аталанта обыграла Динамо З и вернулась в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.

Перед последним туром у Шахтера 6 очков, загребского Динамо – 5 очков, а у Аталанты – 4 очка. В последнем туре Шахтер решит свою судьбу в домашнем поединке с итальянцами.

Манчестер Сити — Шахтер 1:1

Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сикан, 90).

Предупреждение: Фернандиньо.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эксперт Дмитрий Торнер прокомментировал слезы Тайсона в матче «Динамо» - «Шахтер»

2019-11-13 10:39 2967

Скандал на игре Шахтер - Динамо. В УАФ напомнили о 8-летнем сроке для расистов

2019-11-11 21:00 1269

Быстрый гол не помог Шахтеру одолеть Динамо Загреб - статистика матча Лиги чемпионов

2019-11-07 09:39 2238

Динамо на характере и с кровью одолело Шахтер - "горняки" вылетели из Кубка Украины

2019-10-31 08:39 1206

Еще новости в разделе "Спорт"

фото Лига чемпионов: Шахтер разменял ничью в выездном матче против Манчестер Сити

2019-11-27 08:40 159

Александр Гвоздик заявил, что планирует вернуть себе титул

2019-11-22 15:34 873

Все расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой

2019-11-21 22:00 1887

Сидклей уходит - Динамо продает бесполезного бразильского защитника

2019-11-21 10:42 807
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

фото Лига чемпионов: Шахтер разменял ничью в выездном матче против Манчестер Сити 2019-11-27 08:40 159
Александр Гвоздик заявил, что планирует вернуть себе титул 2019-11-22 15:34 873
Все расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой 2019-11-21 22:00 1887
Сидклей уходит - Динамо продает бесполезного бразильского защитника 2019-11-21 10:42 807

Лента

10:42 Нацбанк снова опустил доллар и евро - курс основных валют на сегодня
10:14 Сообщения в мессенджере WhatsApp будут удаляться автоматически
ПОЛНЫЙ СПИСОК 09:39 Где в Киеве поставили камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД
фото 09:12 Елена Зеленская продает желтое платье с интронизации императора Японии
фото 08:40 Лига чемпионов: Шахтер разменял ничью в выездном матче против Манчестер Сити
08:11 Ученые доказали, что соевые продукты могут провоцировать возникновение раковых опухолей
22:00 Европа на грани раскола: в Берлине сделали громкое заявление
21:30 Россия скрывает данные о количестве переселенцев в Крым за время оккупации
21:00 Снег на Новый год: синоптик рассказал, чего ждать украинцам
20:30 Русскоязычных школ в Украине больше не будет: подробности грандиозных изменений