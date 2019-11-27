Украина Нафтогаз не стал повышать декабрьский тариф на газ для бизнеса

2019-11-27 14:42 171

Нафтогаз Украины опубликовал ценовые предложения на газ, которые будут действовать с 1 декабря 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования - 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

По сравнению с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не изменены, отметили в пресс-службе.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель говорил, что в первом квартале следующего года газ не будет стоить меньше, чем год назад - ниже 8,55 тысяч гривен за тысячу кубометров.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Нафтогаз дал ответ на новое предложение Газпрома по транзиту

2019-11-26 08:12 396

В Украине собрались повысить тариф на электроэнергию для населения, которое много потребляет

2019-11-25 22:00 11214

Киевлян предупредили о повышении тарифа на воду

2019-11-25 17:30 450

Украинцам предложат выбирать тариф на газ: подробности

2019-11-23 14:30 1422

Еще новости в разделе "Украина"

Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2019 году

2019-11-27 17:00 108

Кабмин одобрил начало второго этапа медреформы

2019-11-27 16:30 90

Нафтогаз не стал повышать декабрьский тариф на газ для бизнеса

2019-11-27 14:42 171

Расследование причин Иловайской трагедии и поиск виновных передали СБУ

2019-11-27 12:16 258
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2019 году 2019-11-27 17:00 108
Кабмин одобрил начало второго этапа медреформы 2019-11-27 16:30 90
Нафтогаз не стал повышать декабрьский тариф на газ для бизнеса 2019-11-27 14:42 171
Расследование причин Иловайской трагедии и поиск виновных передали СБУ 2019-11-27 12:16 258

Лента

17:30 Лавров: На нормандской встрече будем настаивать на прямом диалоге Киева с "ЛДНР"
17:00 Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2019 году
16:30 Кабмин одобрил начало второго этапа медреформы
15:46 Амстердам откажется от Квартала красных фонарей, но интимные услуги оставят
15:14 К чему привели искусственный рост гривны и удешевление доллара
14:45 Было больно, но честно! Мэр Виталий Кличко устроил бой с полицейскими Киева
14:42 Нафтогаз не стал повышать декабрьский тариф на газ для бизнеса
14:13 Премьер-министру Украины сделали укол от дифтерии
13:12 Из-за дешевеющего доллара Нацбанк потерял уже более 12 миллиардов
12:44 Трамп заявил, что не поручал Джулиани искать компромат на Байдена в Украине