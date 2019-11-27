Украина Нафтогаз не стал повышать декабрьский тариф на газ для бизнеса

2019-11-27 14:42 171

Нафтогаз Украины опубликовал ценовые предложения на газ, которые будут действовать с 1 декабря 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования - 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

По сравнению с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не изменены, отметили в пресс-службе.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель говорил, что в первом квартале следующего года газ не будет стоить меньше, чем год назад - ниже 8,55 тысяч гривен за тысячу кубометров.