Политика Онищенко заявил, что возвращается в Украину

2019-11-30 08:00 174

 

Беглый экс-депутат после трех лет, проведенных за границей намерен вернуться в Украину уже 13 декабря.

Бывший народный депутат Александр Онищенко, подозреваемый в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча, заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. Об этом он сказал изданию Kyiv Post.

"Я считаю, что пришло время", - сказал он. Как доказательство Онищенко направил журналистам издания билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Как известно, Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

Нескоькими неделями ранее в НАБУ заявили, что бывший нардеп проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован.

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