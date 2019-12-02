Политика Администрация Трампа отказалась от участия в слушаниях по импичменту

2019-12-02 15:12 225

Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях 4 декабря по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

В письме говорится о том, что несправедливо ожидать участия в слушаниях, пока не назначены свидетели и остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний.

"При нынешних условиях мы не намерены участвовать в слушаниях, которые пройдут в среду", –сообщается в письме.

Напомним, ранее Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по импичменту.

В сентябре демократы начали процесс импичмента против Трампа на фоне скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американского лидера заподозрили в том, что он задержал военную помощь Киеву, требуя расследования против Джо Байдена и его сына.

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