Экономика Гривня столкнулась с серьезными рисками: прогноз курса доллара на декабрь

2019-12-02 21:30 264

За ноябрь 2019 года курс продажи безналичного доллара в Украине упал на 3,2%, до 23,99 гривни, что является рекордным снижением с января 2016 года. Наличный доллар за месяц подешевел на 3,5%, до 24,11 гривни. При этом курс продажи безналичного евро упал на 4,9%, до 26,27 гривни, наличного – на 4,7% до 26,58 гривни за евро. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики Forex Club в Украине.

При этом, как полагают эксперты, курс гривни в декабре удержится в диапазоне 24-25 грн/долл., если иностранцы сохранят высокий интерес к украинским госбумагам. Из-за того, что нерезиденты скупают облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), в Украину идет масштабный приток валюты, и это способствует укреплению гривни.

Помимо этого, по словам аналитиков, помогает гривне и возврат в страну капитала в ожидании большой приватизации, открытия рынка земли и концессионных проектов. Деэскалация военного конфликта на Донбассе так же открывает возможность для крупных инвестиционных проектов, отмечают специалисты.

"Рынок находится в режиме внешнего влияния. При этом даже внутренние негативные новости и заявления политиков не оказывают влияния на динамику рынка. Создается впечатление, что на Украину открыты большие инвестиционные лимиты и не все еще инвесторы зашли в позиции. Но гривня очень чувствительна к этой динамике, поэтому разворот может произойти в любой момент", – отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Если приток иностранной валюты в страну увеличится, по словам Шевчишина, курс может держаться ниже 24 грн/долл. Когда западные страны уйдут на рождественские каникулы, вероятно, валютный рынок будет испытывать нехватку предложения, что будет сопровождаться откатом гривни и укреплением доллара.

"Как только приток инвестиций в облигации внутреннего государственного займа замедлится, гривня развернется и будет медленно откатываться вниз в поисках равновесных уровней – 26-27 грн/долл. Если инвестиции начнут уходить из страны, гривня обвалится точно так же, как и укрепилась", – прогнозирует Шевчишин.

По словам эксперта, валютный рынок в последнее время имеет низкую зависимость от финансирования МВФ, однако фактор возобновления сотрудничества может оказать поддержку гривне и улучшить инвестиционный рейтинг страны. Между тем, у Фонда остаются вопросы к устойчивости банковского сектора, а также к формату открытия рынка земли и антикоррупционной политики.