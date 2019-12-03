После признаний Зеленского Трамп назвал тему по "Украинагейту" закрытой

Лидер США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров, что вызвало в США так называемый "Украинагейт".
Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.
После заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему по "Украинагейту". Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.
Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно в отношении Украины, в том числе и во время телефонных переговоров.
Как сообщалось, Зеленский в своем интервью ряду СМИ опроверг наличие договоренностей с президентом США о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.
"Я не разговаривал с президентом США по принципу "услуга за услугу", - сказал Зеленский.
Так же в другом сообщении Трамп назвал рассмотрение дела о своем импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая продолжается уже три года. Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов обвинил демократов, что те ведут себя "не очень мило", пригласив его 4 декабря на слушания по делу об импичменте, то есть именно на дату проведения саммита НАТО в Лондоне.