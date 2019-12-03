Политика После признаний Зеленского Трамп назвал тему по "Украинагейту" закрытой

2019-12-03 15:12 231

Лидер США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров, что вызвало в США так называемый "Украинагейт".

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.

После заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему по "Украинагейту". Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.

Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно в отношении Украины, в том числе и во время телефонных переговоров.

Как сообщалось, Зеленский в своем интервью ряду СМИ опроверг наличие договоренностей с президентом США о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

"Я не разговаривал с президентом США по принципу "услуга за услугу", - сказал Зеленский.

Так же в другом сообщении Трамп назвал рассмотрение дела о своем импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая продолжается уже три года. Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов обвинил демократов, что те ведут себя "не очень мило", пригласив его 4 декабря на слушания по делу об импичменте, то есть именно на дату проведения саммита НАТО в Лондоне.

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