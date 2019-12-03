Экономика В чате Viber появилась услуга перевода денег - не более 14,9 тыс. грн. за раз

2019-12-03 15:45 321

Сегодня компании Mastercard и Rakuten Viber объявили о запуске в Украине сервиса денежных переводов Moneytou. Деньги теперь можно переводить прямо в чате Viber.

Как сообщает AIN, чтобы перевести деньги кому-то из знакомых, не нужно знать номер его карты. Достаточно, чтобы он просто был в списке контактов в мессенджере.

Услуга Moneytou работает с виртуальным кошельком Masterpass: в него можно добавлять карты любых украинских банков.

Чтобы переводить деньги в Viber, нужно только два условия: переводить деньги с карты украинского банка и Viber должен быть зарегистрирован на номер украинского мобильного оператора.

Получатель увидит уведомление в чате о том, что пользователь хочет перевести ему средства. Чтобы получить их, он должен принять перевод, нажав на уведомление. Чтобы принимать деньги таким образом, получатель также должен добавить карту или карты в Masterpass.

Максимальная сумма одного перевода — 14 тыс. 900 грн. С каждого перевода списывают комиссию: 5 грн +1% от суммы перевода.