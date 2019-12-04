Политика В партии Зеленского вводят кодекс поведения - нарушителей будут гнать из фракции

2019-12-05 08:11 84

Депутаты от "Слуги народа" получили проект этического кодекса, который определяет нормы поведения народных избранников, принадлежащих к парламентской фракции политсилы. Документ носит название "Кодекс этики народного депутата Украины - члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа", сообщает theБабель.

Свод правил морального поведения депутата состоит из 10 пунктов:

1.Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона.

2. Главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей.

3. Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента.

4. Депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию.

5. Депутат должен уважать решения фракции и должен выполнять их.

6. Все решения фракции принимаются по правилу 70/30 - где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение.

7. Рассмотрение принципиальных вопросов и/ или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования.

8. Если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию.

9. Депутат обязан лично голосовать в парламенте. В случае неличного голосования депутат обязан сложить мандат.

10. В случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат обязан выйти из фракции.

Данный кодекс поведения составил нардеп Александр Дубинский, как следует из заявления лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии от 3 декабря. Сам Дубинский подтвердил изданию свое авторство.

По словам Арахамии, проект кодекса был разослан депутатам для внесения предложений. После этого фракция утвердит окончательную редакцию правил поведения.