Политика Миллер: Киев предлагает слишком высокие тарифы на транзит

2019-12-04 19:30 171

Предложенные Украиной тарифы значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас, говорит глава Газпрома.

Глава Газпрома Алексей Миллер жалуется на высокие тарифы на транспортировку газа, предложеные украинской стороной на переговорах, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 4 декабря.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором, и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", - сказал он.

"Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - отметил Миллер.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина в принципе готова на годовой контракт, но по тарифу в 20-30 раз выше, чем сейчас.

Ожидается, что новый раунд переговоров состоится на этой неделе.