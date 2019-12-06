Мир фото 17-летний здоровый парень умер из-за резкого движения головой

2019-12-06 22:12 132

В Англии здоровый подросток скончался из-за слишком резкого движения головой, сообщает The Telegraph.

Житель английского города Дакинфилд 17-летний кадет Бен Литтлвуд имел отличное здоровье и ни на что не жаловался. Накануне парень остался со своей двухлетней сестрой пока мать ушла на работу.

Женщина заметила пропущенный звонок от сына и позвонила ему, но он не ответил. Англичанка заподозрила неладное и отпросилась с работы. Она обнаружила сына без сознания на полу кухни. Мальчик делал чай своей сестре, которая была на кухне.

Она вызвала скорую, но на протяжении четырех дней врачи не могли поставить диагноз. Оказалось, что у подростка случился инсульт. Он скончался спустя несколько дней.

Врачи предполагают, что мальчик слишком резко повернул голову и повредил артерию. Тромб из нее попал в мозг парня. Один из медиков отметил, что не встречал подобного случая за 12 лет практики.

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