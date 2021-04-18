Могут ли появиться тромбы после вакцинации от COVID-19: что известно медикам сегодня

Реакции следует ожидать после любой вакцины против COVID. Однако все больше сообщений о некоторых очень редких, но опасных реакциях, таких как тромбы, в последние недели вызывают у людей все большее беспокойство.

Сообщения о тромбе появились после двух разных вакцин против COVID: Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Что общего у людей, у которых появляются тромбы после вакцины

По сообщению The New York Times, у шести человек появились тромбы после получения однократной вакцины Johnson & Johnson в США. Все шестеро были женщинами в возрасте от 18 до 48 лет, у которых в течение одной-трех недель после вакцинации развились тромбы.

Тромбы также было зарегистрированы как редкая реакция после вакцины AstraZeneca. Большинство этих случаев произошло у женщин в возрасте до 60 лет. В какие сроки? В течение двух недель после вакцинации.

Тромбы все еще являются очень редкой реакцией после вакцинации

Риск тромба у женщин при приеме оральных контрацептивов составляет четыре женщины из 10 000. И это намного больше, чем то, что наблюдается после этих вакцин COVID.

Эксперты считают, что это крайне редкое состояние, учитывая количество введённых вакцин. По их мнению, преимущество замедления распространения COVID перевешивает риск образования тромбов.