Экономика Путин заигрывает с украинскими олигархами - предлагает газ на 25% дешевле

2019-12-10 15:46 282

Президент РФ заявил, что украинские промышленники сильно потерпают из-за высокой стоимости голубого топлива. И в этом вопросе он может сильно помочь, разумеется, когда Киев и Москва "сумеют договориться".

Он ответил стихотворением на вопрос журналиста о газе в ходе пресс-конференции по итогам саммита нормандской четверки в Париже. Также Путин заявил, что Украина может получить 25%-ную скидку на газ, в случае если Киев с Москвой договорятся о "совместной работе".

"Помните детский стишок. "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной работе - может быть на 25% дешевле, нежели сегодня получает конечный потребитель (промышленный потребитель)", – заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что именно промышленный потребитель "требует снижения цены на газ".

"Цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотированной цены – это обычная экономическая логика", – отметил Путин.

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Экономика

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