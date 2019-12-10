Политика Аваков: У Суркова на переговорах в Париже сдали нервы

2019-12-10 19:30 417

По словам главы МВД Украины, Сурков бросил бумаги на стол и кричал: "Мы так не договаривались"



На "нормандском саммите" в Париже в ходе обсуждения возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова сдали нервы. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков журналистам по итогам встречи, говорится на сайте ведомства.

"У Суркова сдали нервы, он там бросил бумаги на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы обезопасить Мариуполь? Это чушь. Мы четко дали понять, гуманитарные коридоры – хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", - заявил Аваков.

Министр сказал, что во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев.

Министр внутренних дел заявил, что украинские правоохранители готовы патрулировать освобожденные от боевиков территории Донбасса вместе с представителями территориальных общин. Но это станет возможно в перспективе, когда Россия отдаст контроль над украинской границей и стороны достигнут всех договоренностей.

"Украинская полиция зайдет на освобожденные от бандформирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных общин. Это будет очень тяжелый переходный период, но мы готовы его пройти. Это в планах, когда Россия вернет нам границу. Но пока мы видим, что Путин не готов к этому", - подчеркнул Аваков.

По его словам, позиция Украины проста – сначала безопасность, возвращение военнопленных, а потом выборы и все другое. Вместе с тем, он добавил, что в Петровском и Золотом, где уже отвели войска и работают полиция и Нацгвардия, такая ситуация не ухудшилась.