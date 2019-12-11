Шахтер — Аталанта. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок шестого тура Шахтер (Украина) — Аталанта (Италия) состоится в Харькове на стадионе Металлист, 11 декабря, в 19.55 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 1.
Какое турнирное положение у команд
Шахтер занимает второе место в группе C с отрывом в два очка от третьего Динамо Загреб. Выйдет в 1/8 финала, если победит или в случае ничьей и невыигрыша Динамо Загреб у Манчестер Сити.
Аталанта идет на четвертой строчке с отставанием в два балла от чемпион Украины. Выйдет в плей-офф, если победит, а Динамо Загреб не выиграет у Манчестер Сити.
В какой форме соперники
Шахтер не проигрывает семь матчей кряду во всех турнирах при четырех победах.
Аталанта выиграла три предыдущих поединка во всех турнирах.
Какая кадровая ситуация у команд
Шахтер не имеет существенных кадровых проблем.
Аталанте не помогут нападающий Сапата, защитник Толои.
Ориентировочные составы:
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес
Аталанта: Голлини — Масьелло, Паломино — Хатебур, де Роон, Пашалич, Госенс — А. Гомес, Малиновский — Муриэль