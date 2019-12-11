Спорт Шахтер — Аталанта. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

2019-12-11 19:00 102

 

Поединок шестого тура Шахтер (Украина) — Аталанта (Италия) состоится в Харькове на стадионе Металлист, 11 декабря, в 19.55 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 1.

Какое турнирное положение у команд

Шахтер занимает второе место в группе C с отрывом в два очка от третьего Динамо Загреб. Выйдет в 1/8 финала, если победит или в случае ничьей и невыигрыша Динамо Загреб у Манчестер Сити.

Аталанта идет на четвертой строчке с отставанием в два балла от чемпион Украины. Выйдет в плей-офф, если победит, а Динамо Загреб не выиграет у Манчестер Сити.

В какой форме соперники

Шахтер не проигрывает семь матчей кряду во всех турнирах при четырех победах.

Аталанта выиграла три предыдущих поединка во всех турнирах.
Какая кадровая ситуация у команд

Шахтер не имеет существенных кадровых проблем.

Аталанте не помогут нападающий Сапата, защитник Толои.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес

Аталанта: Голлини — Масьелло, Паломино — Хатебур, де Роон, Пашалич, Госенс — А. Гомес, Малиновский — Муриэль

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