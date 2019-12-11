Политика видео После драки в Раде "слуга народа" попал в больницу

2019-12-11 18:30 123

Народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец угодил в больницу после драки во время заседания парламентского комитета по вопросам агрополитики. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - отметила Кравчук.

Также она подчеркнула, что давление на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений недопустимо.

"Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским способом влиять на работу представителей народа Украины", - написала Кравчук

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что по по факту нападения на Богданца открыли уголовное производство. Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса

Вести дело будет Печерское районное отделение полиции.