Политика Жителям зоны ООС и переселенцам упростили выдачу документов

2019-12-12 20:30 252

 

Рада приняла закон, согласно которому упрощается процедура получения документов для жителей зоны ООС: информацию об их месте жительства можно будет брать из Государственного реестра избирателей.

Верховная Рада 348 голосами приняла закон О внесении изменения в Закон Украины О временных мерах на период проведения антитеррористической операции (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины) на заседании в четверг, 12 декабря.

"Проблема заключается в том, что несмотря на ситуацию, которая сложилась в связи с проведением АТО, а сейчас ООС, на территории Донецкой и Луганской областей жизни людей продолжается и, соответственно, потребность документирования граждан документами, подтверждающими личность и гражданство Украины ... Закон фактически определяет упрощение процедуры получения этих документов", - пояснил глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных тер торий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинець.

Принятый закон направлен на урегулирование вопросов оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселились из нее во время ее проведения.

В частности, закон определяет, что оформление соответствующих документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства и пребывания лица.

При этом для внесения сведений о месте жительства к документам, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим \ проживавшим в зоне проведения АТО или переселились из нее, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Напомним, что ранее Рада продлила закон об особом статусе Донбасса. Закон Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлен на год.

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