Спорт Динамо без еврокубков - определились все участники 1/16 финала Лиги Европы

2019-12-13 11:42 57

В Лиге Европы завершился групповой этап. По его итогам определились 24 клуба-победителя групп, к которым присоединятся 8 команд из Лиги чемпионов.

В 1/16 финала Лиги Европы сыграют "Шахтер" (Украина), "Байер" (Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр), "Мальме" (Швеция), "Копенгаген" (Дания), "Базель" (Швейцария), "Хетафе" (Испания), ЛАСК (Австрия), "Спортинг" (Португалия), "Селтик" (Шотландия), "Клуж" (Румыния), "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Порту" (Португалия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Эспаньол" (Испания), "Лудогорец" (Болгария), "Гент" (Бельгия), "Вольфсбург" (Германия), "Истанбул" (Турция), "Рома" (Италия), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), МЮ (Англия) и АЗ (Нидерланды).

Жеребьевка состоится 16 декабря, а сам турнир возобновится в феврале 2020 года.

Увы, киевское "Динамо" не справилось с "Лугано" и впервые с 2016 года не сыграет весной в еврокубках. А "Александрия" потеряла шансы на плей-офф еще раньше.

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