Спорт Бокс. Теофимо Лопес сообщил, когда будет бой с Ломаченко

2019-12-18 21:30 147

 

По словам американца, это "точно будет апрель"

Американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) сразится с украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) или 11-го, или 18 апреля следующего года. Об этом сообщает vRINGe со ссылкой на интервью не знающего поражений легковеса из США.

"Я бы очень хотел драться с Ломаченко здесь же, дома, в Нью-Йорке, на арене Madison Square Garden. <...> Мы все еще ведем переговоры. Но уже знаем дату. Бой состоится 11 или 18 апреля. Точно будет апрель. Остались только детали: место проведения, гонорары, платная трансляция или же нет и все такое", - заявил Лопес.

15 декабря сообщалось, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми: видео. Ломаченко прокомментировал этот бой.

7 декабря Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA.

В октябре Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна. Смотрите видео боя.

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