Политика Кабмин запретил залы игровых автоматов, которые работают под видом лотереи

2019-12-20 13:45 84

Кабмин Украины исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. 

"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях", - сообщил премьер Алексей Гончарук в Facebook.

Отныне заведения с игральными автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей и использовать договора передоручения на распространение мгновенных лотерей.

"Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей", - подытожил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Укрпочта больше не будет продавать лотереи. Уже с 1 ноября в отделении Укрпочты нельзя купить лотерейный билет. Это решение было принято, "чтобы не конкурировать с казино".

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Политика

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