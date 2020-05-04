Политика Гончарук признался, что в политике ему очень понравилось и хочет еще

2020-05-05 10:12 264
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Бывший премьер Алексей Гончарук заявил, что "точно остается" в публичной политике. 

"Я прежде всего гражданин Украины. Я продолжаю активно интересоваться тем, что происходит в публичной политике. Я точно остаюсь в публичной политике… Десятки людей, которые работали с нами в правительстве, все мы остаемся командой в широком смысле слова. Я каждый день общаюсь со многими коллегами из очень многих сфер. Я думаю, что мы с этой средой точно останемся, в том числе, на политической карте", – сказал Гончарук в интервью "Радио Свобода"..

Относительно того, будет ли он формировать новую политическую силу, Гончарук отметил, что об этом пока рано говорить.

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"Как только у нас будут какие-то детали, четкое понимание, мы об этом скажем. Сейчас я говорил о сути, о будущем. Это важно. Важно понимать, что может быть в стране. А может быть хорошо", – сказал он.

Гончарук также заявил, что еще не принимал решения о возможном участии в местных выборах, запланированных на осень.

Напомним, 4 марта Верховная Рада приняла отставку Алексея Гончарука и его правительства. За соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353 нардепа.

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Политика

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