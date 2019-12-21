Политика Рябошапка пригрозил владельцам игорного бизнеса

2019-12-22 11:30 303

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что роль прокуратуры в направлении прекращения деятельности нелегального игорного бизнеса в Украине будет жесткой и безапелляционной.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

«Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать «игорному бизнесу», его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной», — отметил Рябошапка.

В пресс-службе ведомства сообщают, что работа в этом направлении уже активно проводится. Так, под процессуальным руководством прокуратуры были разоблачены и ликвидированы игорные заведения в Запорожской, Волынской, Одесской, Львовской, и Харьковской областях.

В результате правоохранители изъяли игровые приборы (рулетки, карты, игровые фишки, игровые аппараты), видеорегистраторы, системные компьютерные блоки с интегрированным программным обеспечением, серверы, черновую документацию, чеки, денежные средства.

Клиенты и работники игорных заведений были допрошены, отметили в ГПУ.

Также было начато досудебные расследования по каждому нарушению по статьях Уголовного кодекса «занятие игорным бизнесом» и «злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия».

Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада во время голосования в первом чтении не поддержала законопроект №2285-Д «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр».

Также Аваков дал сутки на закрытие всех казино в Украине. Все нелегальные игорные заведения в Украине должны были закрыть до 16 часов 20 декабря.

По словам Авакова, постановление Кабмина предусматривает, что все игровые клубы, лотереи, а также игорные заведения должны быть закрыты.

«Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», — заявил министр внутренних дел.