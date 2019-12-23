Спорт Ломаченко пояснил, кому выгодно, чтобы он проиграл бой с Лопесом

2019-12-23 15:45 171

Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко считает, что его бой против чемпиона IBF Теофимо Лопеса – беспроигрышный вариант для их промоутерской организации Top Rank, но все же для будущего промоутерам может быть более выгодным поражение украинца.

"Для Top Rank наш бой с Лопесом – беспроигрышный вариант. Побеждаю я – я подтверждаю свое звание звезды промоутерской компании. Я проигрываю – у них появляется новая звезда. Но с точки зрения бизнеса Лопес для них более выгодная фигура", - считает Ломаченко.

Ранее Ломаченко подтвердил, что следующий его бой пройдет против Теофимо Лопеса. Украинец считает, что этот поединок создан, чтобы его продавать.