Политика Украина отреагировала на запуск поездов по Крымскому мосту

2019-12-23 18:30 147

Украина осуждает визит президента России Владимира Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщения. Об этом заявили в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым.

В дипведомстве подчеркнули, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и очередной несогласованный с Украиной визит Путина на украинскую территорию являются противоправными.

Любой въезд или выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе, - говорится в сообщении.

Также в представительстве заявили, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права".

"Никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины", - говорится в заявлении.