Политика Контактная группа согласовала обмен пленными до конца года

2019-12-23 18:00 321

 

По обмену пленными согласовали все условия

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца года. Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

По словам Грызлова, условия были согласованы на сегодняшней видеоконференции.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - отметил он.

В то же время представитель "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила, что обмен пройдет до конца года.

"Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются... Могу сказать одно: пока нет конкретных списков", - подчеркнула она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, обмен пленными задерживается, поскольку Киев пытается вернуть максимальное количество людей. По его словам, одна группа уже точно готова к обмену.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для обмена пленными появилось новое препятствие.

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все процессуально очищены. Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - отметил Лавров.

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