Мир фото Жители Мальме жестко мстят Златану Ибрагимовичу за измену

2019-12-24 15:12 93

В шведском городе Мальме вандалы отрезали нос статуи культового футболиста Златана Ибрагимовича. 

ЧП стало следствием объявления о финансировании Ибрагимовичем конкурента "Мальме" в чемпионате Швеции. Любовь и уважение жителей его родного Мальме моментально сменились на лютую ненависть. Футболист родился в городе Мальме и является воспитанником одноименного клуба, именно в этой команде Златан 20 лет назад дебютировал в качестве профессионального футболиста.

Ибрагимович, экс-игрок "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Милана", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" на данный момент ищет себе команду.

Златан в конце ноября объявил, что он покупает 25% клуба "Хаммерби", который занял третье место в чемпионате Швеции в этом году. В тот же день бронзовую статую обливали краской, палили и надевали на руку сооружения сидушку от унитаза. Дом Ибрагимовича в Стокгольме вандалы также повредили, а на входной двери нарисовали "Иуду".

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