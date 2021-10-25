Спорт Впервые в карьере: Златан Ибрагимович забил гол в свои ворота

2021-10-25 21:00

 

Шведский футболист, играющий за ФК Милан, Златан Ибрагимович оформил первый в своей карьере автогол, сообщает UA-Football.

По информации, инциндент произошел во время матча Болонья-Милан.

Как стало известно, к концу первого тайма "россонерри" вели в счете 2:0, однако сразу же после перерыва произошел курьез. После подачи от углового флажка Ибрагимович срезал мяч мимо своего голкипера Тэтэрушану.

Отмечается, что автогол стал первым в более, чем 22-летней карьере шведа.

К концу встречи Златан исправился, и в возрасте 40 лет и 20 дней вошел в четверку старейших авторов голов в Серии А. Впереди него в этом рейтинге находятся: Пьетро Верховод (40 лет и 47 дней), Сильвио Пиола (40 лет и 131 день ) и Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).

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