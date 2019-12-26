Мир фото Скрытые функции привычных бытовых предметов, приборов и девайсов

2019-12-27 22:12 117

Вещи, которые мы ежедневно используем в быту, кажутся такими обыденными, что мы редко подмечаем некоторые их особенности. Хотя если хорошенько присмотреться, то можно заметить, что кое-какие из этих предметов спроектированы с гораздо большим набором функций, чем мы привыкли считать. Ниже несколько обыденных вещей со скрытыми функциями, о которых вам вряд ли было известно.

Крошечная заклепка на джинсах

Эти крошечные заклепки на ваших джинсах называются хольнитены. Их размещают в тех местах, которые чаще всего стираются и рвутся. Теперь вы знаете, благодаря чему ваши любимые джинсы будут жить вечно.

Рельефные цифры 57 на бутылке кетчупа

Целую вечность цифры 5 и 7 смотрят на нас с бутылок кетчупа Heinz, но мало кто знает, что это не просто маркировка бутылки. Так отмечается оптимальное место, куда нужно постучать, чтобы вытряхнуть соус на вашу тарелку. Так что когда будете в следующий раз есть что-нибудь с кетчупом, не нужно лупить по донышку: попробуйте ударить по маркировке.

Желобок на дне чашки

Маленькие желобки на дне чашек были сделаны для того, чтобы их удобнее было мыть в посудомойке. Если поставить чашку вверх дном, во время мытья в посудомойке там будет скапливаться вода, которая может пролиться, когда вы будете ее доставать. Благодаря желобу вода стекает. Также он не дает чашке треснуть от перегрева: когда в ней находится горячий напиток, прохладный воздух с помощью желоба поступает ко дну чашки.

Помпоны на шапочках

Этот стиль был разработан для французских моряков, чтобы они не бились головами о низкие потолки на кораблях. Солдатам тоже понравились такие головные уборы. Вот как помпоны попали на наши шапочки.

Отверстие на конце рулетки

Обычно на конце ленты любой рулетки имеется металлическая заглушка с небольшим отверстием. С его помощью ленту можно закрепить на гвозде: таким образом для измерений не нужно держать рулетку двумя руками. Кроме того, металлическая заглушка часто имеет зазубрины, которые пригодятся, чтобы оставить отметку, если карандаша нет под рукой.

Рельефные метки на клавишах F и J

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как люди печатают слепым методом, то ответ заключается как раз в этих рельефных метках. Попадая на клавиши с бугорками, указательные пальцы определяют местоположение остальных клавиш с помощью мышечной памяти.

Щетки по краям эскалатора

Может, вы и используете щетки на эскалаторе для чистки ботинок, однако истинное предназначение этих жестких ворсинок заключается в безопасности. Очень часто причиной несчастных случаев на эскалаторе становится попадание в механизм одежды и сумок, когда люди стоят слишком близко к краю. Нейлоновые щетки — своего рода психологическое оружие, которое заставляет нас держаться на безопасном расстоянии от перил эскалатора.

Ребра на ручке отвертки

На большинство отверток можно легко надеть гаечный ключ, что позволит увеличитькрутящий момент. Это свойство особенно полезно, когда нужно закрутить шуруп, который находится в труднодоступном месте.

Стрелка около значка топливного бака

Маленькая стрелочка около значка бензобака на панели приборов указывает, с какой стороны он находится. Крайне полезная штука, особенно когда берешь машину напрокат.

Маленькая точка рядом с камерой насмартфоне

Эта точечка — не вспышка, а микрофон, который включается для записи, когда вы используете основную камеру.

Отверстия около замочной скважины

Когда замок используется на улице, в него могут попадать сор и вода. Эти дырочки нужны, прежде всего, для оттока воды и защиты от ржавчины и засорения. Также сквозь такое отверстие замок можно смазать изнутри.