Мир фото Украинцам удалось выжить в авиакатастрофе самолета в Казахстане

2019-12-27 11:13 156

На борту разбившегося в Казахстане самолета находились четыре иностранца, среди них два гражданина Украины, китаец и гражданин Кыргызстана. Они живы.

Всего на борту самолёта находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, среди которых есть иностранные граждане: Сон Юрий (Украина), Сон Яна (Украина), Клыков Маг (Кыргызстан) и Нурлан Маулина (Китай)". По официальной информации погибли 12 человек.

Пассажиры потерпевшего крушение в Казахстане самолета рассказали о происшествии.

Одна из пассажиров отметила, что самолет должен был взлететь в 07:05 по местному времени (03:05 по киевскому времени), однако вылет задержали. Женщина рассказала, что самолет два раза поднимался и терял высоту. Она говорит, что лайнер "криво летел".

Потом она услышала громкий звук, удар и грохот. Пассажирка вышла из воздушного судна по его крылу. Она добавила, что вокруг кричали о том, что самолет может взорваться.

Другой пассажир, Аслан Назаралиев, рассказал, что, после того как лайнер начал набирать высоту, его крылья стали раскачиваться. После этого самолет упал. Назаралиев сообщил, что пассажиры вылезали из лайнера по обледеневшему крылу через иллюминатор. Он также отметил, что спасатели долго добирались до места происшествия, поэтому пассажиры сами помогали друг другу выходить из воздушного судна.

 

 

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