Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Законом определяются особенности в досудебных расследованиях в отношении нардепов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Об этом идет речь на президентском сайте.
Сообщается, что закон направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.
Более того, законом определяются особенности в части досудебного расследования в отношении нардепов, задержания, избрания в отношении них предупредительных мероприятий.