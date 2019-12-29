Политика Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

2019-12-29 11:30 159



Законом определяются особенности в досудебных расследованиях в отношении нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Об этом идет речь на президентском сайте.

Сообщается, что закон направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

Более того, законом определяются особенности в части досудебного расследования в отношении нардепов, задержания, избрания в отношении них предупредительных мероприятий.